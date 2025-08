Biblis en folie Soirée Cult’ Harry Potter, Carrefour des Sciences et des Arts Villefranche-de-Rouergue

Biblis en folie Soirée Cult’ Harry Potter, Carrefour des Sciences et des Arts

19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Plongez dans l’univers fascinant d’Harry Potter pour partager un moment magique au carrefour des sciences et de la pop culture.

Décrypter les symboles, redécouvrir les mythes et les légendes ou encore reconnaître les sorts cachés… Si vous pensez connaître Harry Potter sur les bout des doigts, venez affronter les autres participants au travers de quizz, de blind-test et autres surprises !

A partir de 8 ans .

19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45

English :

Immerse yourself in the fascinating world of Harry Potter and share a magical moment at the crossroads of science and pop culture.

German :

Tauchen Sie in die faszinierende Welt von Harry Potter ein, um einen magischen Moment an der Schnittstelle von Wissenschaft und Popkultur zu teilen.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo di Harry Potter e condividete un momento magico all’incrocio tra scienza e cultura pop.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de Harry Potter y comparta un momento mágico en la encrucijada de la ciencia y la cultura pop.

