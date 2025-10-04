Biblis en folie SOS, livres en péril Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Dans le cadre de « Biblis en folie », l’atelier SOS, livres en péril vous apprendra à sauver une BD ou un album !

Venez avec une ou 2 BD ou album endommagés pour apprendre des techniques simples de réparation. Démonstration assurée à l’aide de nos propres documents à réparer.

A partir de 10 ans .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr

