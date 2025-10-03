Biblis en folie SOS, livres en péril Impasse du Vieux Moulin La Clayette
Biblis en folie SOS, livres en péril Impasse du Vieux Moulin La Clayette vendredi 3 octobre 2025.
Biblis en folie SOS, livres en péril
Impasse du Vieux Moulin Bibliothèque Quartier Livres La Clayette Saône-et-Loire
Début : 2025-10-03 15:30:00
fin : 2025-10-03 17:30:00
Dans le cadre de « Biblis en folie », l’atelier SOS, livres en péril vous apprendra à sauver une BD ou un album !
Venez avec une ou 2 BD ou album endommagés pour apprendre des techniques simples de réparation. Démonstration assurée à l’aide de nos propres documents à réparer.
A partir de 10 ans .
Impasse du Vieux Moulin Bibliothèque Quartier Livres La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 58 93 quartierlivres@bsb71.fr
