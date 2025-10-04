Biblis en folie spectacle Frida Kahlo Baladou
Biblis en folie spectacle Frida Kahlo Baladou samedi 4 octobre 2025.
Biblis en folie spectacle Frida Kahlo
75 route de Martel Baladou Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Spectacle en français et en espagnol, proposé par Gisèle Insauti-Millet, originaire d’Argentine
Tout public
75 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 5 65 41 24 83
English :
Show in French and Spanish, presented by Gisèle Insauti-Millet, originally from Argentina
All audiences
German :
Aufführung auf Französisch und Spanisch von Gisèle Insauti-Millet, die aus Argentinien stammt
Für alle Altersgruppen
Italiano :
Recitato in francese e spagnolo da Gisèle Insauti-Millet, originaria dell’Argentina
Tutti i pubblici
Espanol :
Interpretada en francés y español por Gisèle Insauti-Millet, natural de Argentina
Todos los públicos
