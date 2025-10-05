Biblis en folie Spectacle jeune public Bibliothèque municipale Dinan

Biblis en folie Spectacle jeune public Bibliothèque municipale Dinan dimanche 5 octobre 2025.

Biblis en folie Spectacle jeune public

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-05 15:30:00

fin : 2025-10-05 16:30:00

2025-10-05

Le Bureau des Lecteurs Perdus Spectacle de mots, de livres et d’objets, avec Gaëlle Steinberg de la Compagnie Complément d’Objet Insolite Le Bureau des lecteurs perdus est une agence matrimoniale littéraire où les livres sont en quête du lecteur ou de la lectrice idéal.e. Aux manettes de ce curieux Bureau, une guichetière habituée à être seule avec ses livres abandonnés et sa routine. Que se passe-t-il lorsque des dizaines de lecteurs spectateurs perdus prennent place face à elle ? Si nous nous transformions au fil de nos lectures, si nous étions sur un chemin qui s’invente ?

Salles des albums, public familial à partir de 6 ans .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

