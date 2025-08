Biblis en folie Spectacle lecture-magie « Le petit mot magique » Cie Docteur Troll Ambeyrac

Biblis en folie Spectacle lecture-magie « Le petit mot magique » Cie Docteur Troll Ambeyrac samedi 4 octobre 2025.

Biblis en folie Spectacle lecture-magie « Le petit mot magique » Cie Docteur Troll

Ambeyrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Une scène remplis d’objets, d’albums et d’instruments de musique.

Un univers burlesque et poétique à la fois où lectures, tours de magie et jeux théâtral se répondent en écho pour offrir aux spectateurs un voyage éblouissant.

à partir de 3 ans .

Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie +33 7 87 64 58 45

English :

A stage filled with objects, albums and musical instruments.

A burlesque and poetic universe where readings, magic tricks and theatrical games echo each other to offer spectators a dazzling journey.

German :

Eine Bühne voller Objekte, Alben und Musikinstrumente.

Ein burleskes und zugleich poetisches Universum, in dem Lesungen, Zaubertricks und Theaterspiele aufeinander abgestimmt sind, um den Zuschauern eine schillernde Reise zu bieten.

Italiano :

Un palcoscenico pieno di oggetti, album e strumenti musicali.

Un universo burlesco e poetico in cui letture, trucchi magici e giochi teatrali si fanno eco l’un l’altro per condurre il pubblico in un viaggio folgorante.

Espanol :

Un escenario lleno de objetos, discos e instrumentos musicales.

Un universo burlesco y poético donde lecturas, trucos de magia y juegos teatrales se hacen eco para llevar al público a un viaje deslumbrante.

L’événement Biblis en folie Spectacle lecture-magie « Le petit mot magique » Cie Docteur Troll Ambeyrac a été mis à jour le 2025-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)