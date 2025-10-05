Biblis en folie Spectacle littéraire Bibliothèque municipale Dinan
Biblis en folie Spectacle littéraire Bibliothèque municipale Dinan dimanche 5 octobre 2025.
Biblis en folie Spectacle littéraire
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 15:30:00
fin : 2025-10-05 17:30:00
Date(s) :
2025-10-05
Un balcon en forêt , spectacle d’Éric Chartier, mise en scène d’Antonia Pouleva, d’après le roman Un balcon en forêt de Julien Gracq paru aux éditions José Corti en 1958.
Le spectacle sera suivi d’un échange avec Hervé Carn, qui a connu Julien Gracq.
Public ados-adultes .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Biblis en folie Spectacle littéraire Dinan a été mis à jour le 2025-09-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme