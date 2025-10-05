Biblis en folie Visite d’exposition Bibliothèque municipale Dinan

Biblis en folie Visite d’exposition Bibliothèque municipale Dinan dimanche 5 octobre 2025.

Biblis en folie Visite d’exposition

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-05 16:30:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

2025-10-05

Rencontre d’artiste

Exposition Dans les pas de Stevenson par l’artiste naturaliste Adeline Terpo.

Artiste embarquée, c’est ainsi qu’Adeline Terpo pratique son art, au contact de la nature et dans la rencontre. Elle éprouve ainsi l’environnement, au travers de ses ressentis, qui seuls, seront à l’origine de sa démarche artistique.

Salle du fauteuil rouge, tout public .

