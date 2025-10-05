Biblis en folie Week-end BD à Teyssieu ! Teyssieu
Biblis en folie Week-end BD à Teyssieu !
Rue Ferdinand Pressouyre Teyssieu Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Découvrez le bourg médiéval à travers une exposition pour découvrir le monde fascinant de la BD. L’association des Fêlés de la BD de Martel expose une collection d’affiches de festival de bande dessinée à la salle des fêtes où un goûter vous attend
Tout public .
Rue Ferdinand Pressouyre Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 5 65 33 88 83
English :
Discover the medieval town through an exhibition on the fascinating world of comics
German :
Entdecken Sie das mittelalterliche Städtchen anhand einer Ausstellung, um die faszinierende Welt der Comics zu entdecken
Italiano :
Scoprite la città medievale attraverso una mostra sull’affascinante mondo del fumetto
Espanol :
Descubra la ciudad medieval a través de una exposición sobre el fascinante mundo del cómic
