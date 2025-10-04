BIBLIS EN FOLIE WEEK-END FAMILLE Béziers
BIBLIS EN FOLIE WEEK-END FAMILLE Béziers samedi 4 octobre 2025.
BIBLIS EN FOLIE WEEK-END FAMILLE
Place du 14 Juillet Béziers Hérault
Venez en famille à Biblis en folie ! Ateliers créatifs, motricité, contes, jeux, yoga et musique toute la journée, pour petits et grands dans la MAM.
Besoin d’infos sur les modes de garde ? D’idées d’activités à partager en famille ? Venez profiter d’une journée riche en ateliers, histoires, jeux et animations dans toute la médiathèque!
De 10h à 12h
– Barnum du parvis Atelier pâte à sel, Ludothèque, Jeu de piste, Jeu d’échecs géant
– Parvis Jeu de l’oie, Parcours sportif/motricité
– Auditorium Initiation djembé
– Pôle actualité Dessin et peinture propre, Atelier éveil et goût
– Pôle enfance (salle) La roue des émotions
– Œuf (10h30 45 min) Contes (0-3 ans)
De 13h à 16h
– Barnum du parvis Atelier pâte à sel, Ludothèque, Jeu de piste, Jeu d’échecs géant
– Parvis Jeu de l’oie, Parcours sportif/motricité
– Auditorium Initiation platines/DJ
– Pôle actualité Dessin et peinture propre, Atelier éveil et goût
– Œuf (13h30 30 min) Atelier sonore et musical
– Pôle enfance (salle, 14h 30 min) Yoga bambin
– Pôle enfance (salle, 14h45 45 min) Contes (3-6 ans)
– Œuf (15h30 30 min) Yoga bambin .
Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
English :
Bring the whole family to Biblis en folie! Creative workshops, motor skills, storytelling, games, yoga and music all day long, for young and old in the MAM.
German :
Kommen Sie mit Ihrer Familie zu Biblis en folie! Kreative Workshops, Motorik, Märchen, Spiele, Yoga und Musik den ganzen Tag lang für Groß und Klein in der MAM.
Italiano :
Portate tutta la famiglia a Biblis en folie! Laboratori creativi, attività motorie, narrazione, giochi, yoga e musica per tutto il giorno, per grandi e piccini al MAM.
Espanol :
¡Trae a toda la familia a Biblis en folie! Talleres creativos, motricidad, cuentacuentos, juegos, yoga y música durante todo el día, para grandes y pequeños en el MAM.
