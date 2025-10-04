Biblis en folies et spectacle de marionnettes médiathèque Bellou-en-Houlme
Biblis en folies et spectacle de marionnettes médiathèque Bellou-en-Houlme samedi 4 octobre 2025.
Biblis en folies et spectacle de marionnettes
médiathèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Retrouvez, lors d’un temps convivial, des jeux de société, jeux vidéo et grand jeux. Mais aussi, des arts créatifs et des lectures spontanées.
A 11h, profitez d’un spectacle de marionnettes conçu de toute pièce avec Valérie Guerillon des Faribambelles. .
médiathèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr
English : Biblis en folies et spectacle de marionnettes
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Biblis en folies et spectacle de marionnettes Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2025-09-18 par Flers agglo