BiBrunch Bibliothèque Marcheprime

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde

Le BiBrunch, c’est l’occasion de se retrouver autour d’un thé, d’un café, de gourmandises et, bien sûr, de livres.

Dans le cadre chaleureux de la bibliothèque, venez partager un moment de convivialité où vous pourrez découvrir une sélection de livres et déguster quelques gourmandises sucrées ou salées.

Un samedi par mois.

A faire en famille.

Gratuit.

Inscriptions et renseignements 05 57 71 80 21 ou bibliotheque@ville-marcheprime.fr .

