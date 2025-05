Bibs en jeux à Pontcirq – Bibliothèque de Pontcirq Pontcirq, 24 mai 2025 16:00, Pontcirq.

Bibs en jeux à Pontcirq

Gratuit

Début : 2025-05-24 16:00:00

fin : 2025-05-24 20:00:00

2025-05-24

Jeux de société animés & Grands jeux en bois et bar à bulles animés par l’association Les jeux de l’Ours

De 16h à 18h atelier créatif pop-up à partir de 7 ans

Buvette sur place à partir de 18h tenue par Festi’Pontcirq. .

Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

English :

Animated board games & Large wooden games and bubble bar hosted by the association Les jeux de l?Ours

German :

Animierte Gesellschaftsspiele & Große Holzspiele und Seifenblasenbar, die vom Verein Les jeux de l’Ours animiert werden

Italiano :

Giochi da tavolo animati e grandi giochi in legno e bubble bar gestiti dall’associazione Les jeux de l’Ours

Espanol :

Juegos de mesa animados & Grandes juegos de madera y bar de burbujas a cargo de la asociación Les jeux de l’Ours

