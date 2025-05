Bibs en jeux à Pradines – Médiathèque de Pradines Pradines, 24 mai 2025 14:00, Pradines.

Lot

Bibs en jeux à Pradines Médiathèque de Pradines Allées François Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

– Jeux de société animés

– Grands jeux en bois animés par la Ludothèque du Grand Cahors

– Tournoi de jeux vidéo

– Course à pied de Mario kart grandeur nature

– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.

.

Médiathèque de Pradines Allées François Mitterrand

Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23

English :

– Animated board games

– Large wooden games hosted by the Ludothèque du Grand Cahors

– Video game tournament

– Life-size Mario kart foot race

– Chess games hosted by Cahors échecs.

German :

– Animierte Gesellschaftsspiele

– Große Holzspiele, die von der Ludothek des Grand Cahors betreut werden

– Turnier mit Videospielen

– Mario-Kart-Lauf in Lebensgröße

– Schachspiele unter der Leitung von Cahors échecs.

Italiano :

– Giochi da tavolo animati

– Grandi giochi in legno guidati dalla ludoteca di Greater Cahors

– Torneo di videogiochi

– Gara di Mario kart a grandezza naturale

– Giochi di scacchi condotti da Cahors échecs.

Espanol :

– Juegos de mesa animados

– Grandes juegos de madera dirigidos por la ludoteca del Gran Cahors

– Torneo de videojuegos

– Carrera de Mario kart a tamaño real

– Juegos de ajedrez dirigidos por Cahors échecs.

L’événement Bibs en jeux à Pradines Pradines a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Cahors Vallée du Lot