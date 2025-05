Bibs en jeux à Trespoux-Rassiels – Trespoux-Rassiels, 17 mai 2025 14:00, Trespoux-Rassiels.

Tarif : – – EUR

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Structure gonflable

Jeux de société, jeux d’adresse, de rapidité, de coopération

Activités ludiques et numériques, dans l’univers de Star Wars®, animées par l’association Des adultes et des jeux

– Atelier VR entrainement combat sabre laser ;

– Atelier VR flippers VR ;

– Atelier réflexe thématisé Rebel contre Empire Blazepod (jeu de lumières) ;

– Jeux de société ;

– Jeu vidéo sur console pilotage de vaisseaux ;

– Espace construction vaisseaux en LEGO®.

Halle de Trespoux-Rassiels

Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 66 84

English :

Inflatable structure

Board games, games of skill, speed and cooperation

Fun and digital activities in the Star Wars® universe, led by the Des adultes et des jeux association:

– VR workshop: lightsaber combat training ;

– VR workshop: VR pinball machines;

– Rebel vs. Empire reflex workshop: Blazepod (light game) ;

– Board games;

– Console video game: starship piloting;

– LEGO® spaceship construction area.

German :

Aufblasbare Struktur

Gesellschaftsspiele, Geschicklichkeits-, Schnelligkeits- und Kooperationsspiele

Spielerische und digitale Aktivitäten im Star Wars®-Universum unter der Leitung des Vereins Des adultes et des jeux (Erwachsene und Spiele):

– VR-Workshop: Lichtschwertkampf-Training ;

– VR-Workshop: VR-Flipperautomaten ;

– Reflex-Workshop Rebel vs. Empire: Blazepod (Lichterspiel) ;

– Brettspiele;

– Videospiel auf der Konsole: Steuern von Raumschiffen ;

– Raum für den Bau von LEGO®-Schiffen

Italiano :

Struttura gonfiabile

Giochi da tavolo, giochi di abilità, velocità e cooperazione

Attività ludiche e digitali nell’universo di Star Wars®, condotte dall’associazione Des adultes et des jeux:

– Laboratorio VR: addestramento al combattimento con la spada laser;

– Laboratorio VR: flipper VR;

– Laboratorio di riflessi a tema Ribelle contro Impero: Blazepod (gioco di luci);

– Giochi da tavolo;

– Videogioco per console: pilotaggio di un’astronave;

– Area di costruzione di astronavi LEGO®.

Espanol :

Estructura hinchable

Juegos de mesa, juegos de habilidad, velocidad y cooperación

Actividades lúdicas y digitales en el universo Star Wars®, animadas por la asociación Des adultes et des jeux:

– Taller de RV: entrenamiento de combate con sable láser ;

– Taller de RV: máquinas de pinball de RV;

– Taller de reflejos temáticos Rebeldes contra Imperio: Blazepod (juego de luces) ;

– Juegos de mesa;

– Videojuego de consola: pilotaje de naves estelares;

– Área de construcción de naves espaciales LEGO®.

L’événement Bibs en jeux à Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Cahors Vallée du Lot