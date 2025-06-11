Bicentenaire de la création du braille. Éloge de la lecture et de l’écriture à la médiathèque de Dinan Bibliothèque de Dinan Dinan

Bicentenaire de la création du braille. Éloge de la lecture et de l’écriture à la médiathèque de Dinan Bibliothèque de Dinan Dinan mercredi 11 juin 2025.

Bicentenaire de la création du braille. Éloge de la lecture et de l’écriture à la médiathèque de Dinan Mercredi 11 juin, 10h00 Bibliothèque de Dinan Côtes-d’Armor

Gratuit. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-11T10:00:00 – 2025-06-11T18:00:00

Fin : 2025-06-11T10:00:00 – 2025-06-11T18:00:00

Découverte du braille.

Accueil en individuel ou en groupe. Démystification de cette écriture géniale, inventée par un » ADO « . Louis Braille avait 16 ans, en 1825, lorsqu’il a créé son sytème universel, reconnu dans 143 pays en tant que moyen alternatif de la lecture et de l’écriture des langues nationales.

Les visiteurs sauront écrire leur carte de visite en braille

Florence et Michel Houdeline, et sa chienne guide, Néva, évoqueront l’importance du braille et les notions des relations à entretenir avec un aveugle

Bibliothèque de Dinan 20 Rue Waldeck Rousseau, 22100 Dinan, France Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne 0296390465 https://lirici.dinan-agglomeration.fr https://lirici.dinan-agglomeration.fr/

Découverte du braille

© Joël Hardy. Libre de droit