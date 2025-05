Bicentenaire de la création du braille. Éloge de la lecture et de l’écriture à la médiathèque de Dinan – Bibliothèque municipale de Dinan Dinan, 11 juin 2025 08:00, Dinan.

Bicentenaire de la création du braille. Éloge de la lecture et de l’écriture à la médiathèque de Dinan Mercredi 11 juin, 10h00 Bibliothèque municipale de Dinan Gratuit. Accès libre.

Découverte du braille.

Accueil en individuel ou en groupe. Démystification de cette écriture géniale, inventée par un » ADO « . Louis Braille avait 16 ans, en 1825, lorsqu’il a créé son sytème universel, reconnu dans 143 pays en tant que moyen alternatif de la lecture et de l’écriture des langues nationales.

Les visiteurs sauront écrire leur carte de visite en braille

Florence et Michel Houdeline, et sa chienne guide, Néva, évoqueront l’importance du braille et les notions des relations à entretenir avec un aveugle

Bibliothèque municipale de Dinan 20 rue Waldeck Rousseau, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 39 22 43 https://www.dinan.fr/fiche-annuaire/bibliotheque-municipale-2/ https://lirici.dinan-agglomeration.fr/ La médiathèque

