Bicentenaire de la naissance d’Hélène Bertaux Saint-Michel-de-Chavaignes Sarthe

Programme émaillé de nombreux moments conviviaux, spectacle, concert, repas, etc. Retrouvez tout le programme

sur www.mains-d-art.fr

– 23 juin au 4 juillet Ateliers participatifs de créations textiles “Effet de manches”. Les ateliers aboutiront à des créations présentées le samedi 12 juillet à 17h.

– Mardi 24 juin à 20h Conférence sur le wax par Karine Bergeot à l’école Gustave Billard (6 rue des Écoles)

– Vendredi 4 juillet à 13h30 Ouverture au public de la dernière session d’ateliers de la résidence artistique de “La lune dans les Yeux” avec Nadège Meden, artiste lyrique, Malou Vigier, metteuse en scène, Soraya Verdier, pianiste et 6 classes des écoles du Perche Sarthois.

– Vendredi 4 juillet à 20h Concert “Femmes mythiques”, par le Trio l’Heure Exquise, avec Chloé Jacob, soprano, Marie Le Guern, harpe et David Harnois, cor (oeuvres de Lili Boulanger, Clara et Robert Schumann, Rita Strohl, Claude Debussy…)

– Du 5 au 20 juillet Symposium et expositions au gîte de la Métairie

– Vendredi 11 juillet à 18h30 Conférence “L’habit fait-il la femme au temps d’Hélène Bertaux ? Un XIXe siècle entre maintien de la contrainte et recherche d’émancipation”, par Hélène Renaudin, attachée de conservation au musée des Arts décoratifs de Paris école Gustave Billard (6 rue des Écoles)

– Du 12 au 14 juillet Exposition, prix Hélène Bertaux et marché d’art aux Eglands.

– Samedi 19 juillet à 15h Conférence “Hélène et Léon Bertaux d’après le fonds d’archives de la famille Fonteneau”, par Juliette Leproux, chargée de mission au Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois école Gustave Billard (6 rue des

Écoles)

– Dimanche 20 juillet à 9h30 “Balade sur les pas d’Hélène Bertaux” dans le village. Rendez-vous place de l’église / 16h clôture du Symposium au gîte de la Métairie .

Saint-Michel-de-Chavaignes 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 49 82 57 contact@mains-d-art.fr

