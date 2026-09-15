Informations pratiques

Chartres

Bicentenaire de la photographie – conférence : l’histoire de la photographie et conseils

21 Rue de Loigny la Bataille Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-12 17:00:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, remontez le fil de cette invention qui a changé notre façon de regarder le monde. Entre histoire de l’image et astuces de photographe, cette rencontre vous donnera aussi les clés pour réussir vos propres clichés.

Depuis les premières expérimentations jusqu’aux images qui nous entourent aujourd’hui, la photographie n’a cessé de transformer notre manière de voir, de raconter et de conserver nos souvenirs. Pour célébrer son bicentenaire, Xavier Martino du Studio Martino vous propose de parcourir les grandes étapes de cette fascinante histoire. La rencontre se poursuit avec un regard plus pratique sur la prise de vue : comment composer une image, choisir son cadrage, jouer avec la lumière ou simplement trouver le bon moment ? Autant de conseils pour mieux comprendre ce qui fait une photographie réussie et aiguiser son propre regard. 0 .

21 Rue de Loigny la Bataille Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

%C0 To mark the bicentennial of photography, take a journey through the history of this invention that has changed the way we see the world. Combining the history of the image with photography tips, this workshop will also give you the keys to taking great photos of your own.

L’événement Bicentenaire de la photographie – conférence : l’histoire de la photographie et conseils Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CHARTRES