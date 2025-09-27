Bicentenaire de l’Eglise Saint Michel Laifour

Samedi 27 20h Ballet de son et lumières sensoriels, avec concert Gospel Blue Voices à l’EgliseEntrée gratuite, place limitées, buvette sur place. Dimanche 28 10h messe de Célébration 11h Chorale « Chante Ma Vallée » 12h Apéritif offert par la municipalité 13h Repas ardennais sur réservation 15€/personne hors boissons 16hConcert de l’Harmonie de Monthermé

Eglise Laifour 08800 Ardennes Grand Est +33 6 28 07 62 63

English :

Saturday 27: 8pm Sensory Sound and Light Ballet, with Gospel Blue Voices concert at the ChurchFree admission, limited seating, refreshments on site. Sunday 28: 10am Celebration Mass 11am « Chante Ma Vallée » choir 12pm Aperitif offered by the municipality 1pm Ardennes-style meal (reservation required) 15?/person excluding drinks 4pm Concert by the Monthermé brass band

German :

Samstag, 27.: 20 Uhr Sinnliches Licht- und Klangballett mit Konzert Gospel Blue Voices in der KircheFreier Eintritt, begrenzte Platzzahl, Erfrischungsstände vor Ort. Sonntag 28: 10 Uhr Festgottesdienst 11 Uhr Chor « Chante Ma Vallée » 12 Uhr Von der Gemeinde angebotener Aperitif 13 Uhr Ardenner Essen auf Vorbestellung 15?/Person ohne Getränke 16 Uhr Konzert der Harmonie de Monthermé

Italiano :

Sabato 27: ore 20:00 Balletto sensoriale di suoni e luci, con concerto Gospel Blue Voices nella chiesa Ingresso libero, posti limitati, rinfresco in loco. Domenica 28: ore 10.00 Messa di celebrazione ore 11.00 Coro « Chante Ma Vallée » ore 12.00 Aperitivo offerto dal Comune ore 13.00 Cena in stile Ardenne (su prenotazione) 15.00 /persona bevande escluse ore 16.00 Concerto della Monthermé Brass Band

Espanol :

Sábado 27: 20.00 h Ballet Sensorial de Luz y Sonido, con concierto de Gospel Blue Voices en la iglesia Entrada gratuita, aforo limitado, refrescos in situ. Domingo 28: 10.00 h Misa de celebración 11.00 h Coro « Chante Ma Vallée » 12.00 h Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento 13.00 h Comida al estilo de las Ardenas previa reserva 15?/persona sin bebidas 16.00 h Concierto de la Monthermé Brass Band

