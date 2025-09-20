Bicentenaire du braille Parc du château Coupvray

Bicentenaire du braille Samedi 20 septembre, 11h00 Parc du château Seine-et-Marne

Participation : 6€ / Participation + T-shirt : 15€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Le Groupement d’Intérêt Public Musée Louis Braille célèvre les 200 ans du braille !

A l’occasion du Bicentenaire de la création du braille, le GIP « Musée Louis Braille » organise à Coupvray une grande journée de sensibilisation autour du braille, de l’inclusion et du handicap visuel. Cet événement se tiendra le samedi 20 septembre 2025, au Musée Louis Braille et dans le parc du Château.

Il réunira des artistes, sportifs, hommes et femmes de lettres déficients visuels, et mettra en avant des parcours personnels hors du commun, notamment celui de l’américaine Haben Girma, première étudiante sourde et aveugle à avoir été diplômée de la Faculté de droit de l’Université d’Harvard, avocate spécialisée en droits civils et membre de la Commission sur le lien social de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette belle manifestation placée sous le signe de la défense du braille est soutenu par Val d’Europe Agglomération, le Département de Seine-et-Marne et la Région Ile-de-France.

La marche pour la vue

Avec collecte de fonds par l’Association IRRP

Départ : à 11h30 – Accueil des 11h00 – Chapiteau

Parc du château 2 RD 77700 Coupvray Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Groupement d’Intérêt Musée Louis Braille