Bicentenaire du braille Parc du château Coupvray samedi 20 septembre 2025.

Bicentenaire du braille Samedi 20 septembre, 11h00 Parc du château Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Groupement d’Intérêt Public Musée Louis Braille célèvre les 200 ans du braille !

A l’occasion du Bicentenaire de la création du braille, le GIP « Musée Louis Braille » organise à Coupvray une grande journée de sensibilisation autour du braille, de l’inclusion et du handicap visuel. Cet événement se tiendra le samedi 20 septembre 2025, au Musée Louis Braille et dans le parc du Château.

Il réunira des artistes, sportifs, hommes et femmes de lettres déficients visuels, et mettra en avant des parcours personnels hors du commun, notamment celui de l’américaine Haben Girma, première étudiante sourde et aveugle à avoir été diplômée de la Faculté de droit de l’Université d’Harvard, avocate spécialisée en droits civils et membre de la Commission sur le lien social de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette belle manifestation placée sous le signe de la défense du braille est soutenu par Val d’Europe Agglomération, le Département de Seine-et-Marne et la Région Ile-de-France.

Au programme des animations et ateliers

Dôme géodésique immersif

Simulateur de chute libre

Bulles sur l’eau

Exposition sonore « Les sculpteurs du son »

Casque de réalité augmentée

Ateliers de lecture et écriture braille

Dépistage des troubles de la vue

Atelier exploration sensoriel (0-3 ans)

Lecture de contes et poèmes en braille

Enquête detective autour du braille

Fresque participative

Parcours et défis à l’aveugle

Jeux de société en braille

Dégustation de la cuvée du Bicentenaire

Réalisation d’illustrations tactiles

Crossbee

Boîte à idées – reconnaissance du braille à lʼUNESCO

Lego braille bricks, sur réservation

Groupement d’Intérêt Musée Louis Braille