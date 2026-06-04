Bichonnage d’un chalet dans le Risoux chantier Chemin du Grand Remblai Bellefontaine

Bellefontaine

Bichonnage d’un chalet dans le Risoux chantier

Chemin du Grand Remblai Chalet du Grand Remblai Bellefontaine Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Au cœur de la forêt du Risoux, venez redonner une seconde jeunesse au chalet du Grand Remblai, lors d’un chantier bénévole où travail rime avec ripaille. Ensemble, et avec un peu d’huile de coude, on peut faire de ce chalet un refuge convivial qui (re)donnera à tous l’envie de le bichonner. Bonne ambiance garantie avec l’association Tous à Poêle. Une demi-journée, une journée ou les cinq jours donnez le temps et l’énergie que vous pouvez.

Animation proposée avec l’association Tous à poêle, un collectif de montagnards (ou presque) qui apporte du beau, du chaleureux et de l’utile aux cabanes, abris, chalets et refuges libres de montagne. Dans le massif du Jura, l’association a déjà rénové le chalet Bonnefoy et celui du Tamiset. .

Chemin du Grand Remblai Chalet du Grand Remblai Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Bichonnage d’un chalet dans le Risoux chantier

L’événement Bichonnage d’un chalet dans le Risoux chantier Bellefontaine a été mis à jour le 2026-06-04 par PARC DU HAUT JURA