Bicyclette Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 19:00 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles

Duaa Qishta nous présente sa série Bicyclette, une oeuvre au sujet de la bande de Gaza et de l’expérience de l’enfermement. Le vélo devient un emblème de mémoire collective, de survie et de résistance quotidienne face à la guerre et contre l’effacement. QISHTA DUAANée en 1991, la plasticienne palestinienne a quitté Gaza pour Paris en 2020, où elle a obtenu le statut de réfugiée. Elle pratique en autodidacte depuis 2015 la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo et l’installation, cherchant à dénoncer les conditions de vie à Gaza. Elle est membre de l’Atelier des artistes en exil. Cette rencontre est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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