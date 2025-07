BICYCLETTE COULEUR CAFE Vias

BICYCLETTE COULEUR CAFE Vias jeudi 7 août 2025.

BICYCLETTE COULEUR CAFE

Avenue de la Méditerranée Vias Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Enfourchez votre bicyclette et c’est parti pour une escapade originale !

Agréable balade à vélo, entre mer, vignoble et fleuve Hérault. Découverte de jolis panoramas et de la torréfaction des Cafés Etienne.

Venir avec son vélo et son pique-nique !

20km accessible à tous, enfants sportifs dès 8/10ans.

Chaussures fermées, casque obligatoire pour les enfants, recommandé pour les adultes

Gratuit

Enfourchez votre bicyclette et c’est parti pour une escapade originale et gourmande !

Nous vous proposons une agréable balade à vélo, entre mer, vignoble et fleuve Hérault. Par les petits chemins qui sillonent la campagne du bord de mer et parsemés de jolis panoramas, on vous emmène découvrir la toute nouvelle torréfaction des Café Etienne.

Sur place vous découvrirez les procédés de torréfaction et les différentes variétés de café que vous pourrez apprécier au cours d’une sympathique dégustation !

Balade conviviale et facile, à partager en famille ou entre amis !

Dégustation offerte !

Circuit facile 20 km aller/retour, ouvert à tous, accessible aux enfants sportifs à partir de 8/10 ans

Départ 9h30 de l’Office du Tourisme de Vias, retour 15h30 environ

Se présenter 15mn avant le départ

Venir avec son vélo, son pique-nique et tenue adaptée pour le vélo chaussures fermées

Casque vélo obligatoire pour les enfants et vivement recommandé pour les adultes

#ESCAPADEVELO .

Avenue de la Méditerranée Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 vias@capdagde.com

English :

Get on your bike and let’s get away from it all!

A pleasant bike ride between sea, vineyards and the Hérault river. Discover beautiful panoramas and the Cafés Etienne roasting plant.

Bring your bike and picnic!

20km accessible to all, children from 8/10 years old.

Closed shoes, helmet mandatory for children, recommended for adults

Free

German :

Schwingen Sie sich auf Ihr Fahrrad und los geht’s zu einem originellen Ausflug!

Angenehme Fahrradtour zwischen Meer, Weinbergen und dem Fluss Hérault. Entdecken Sie schöne Panoramen und die Kaffeerösterei Cafés Etienne.

Bringen Sie Ihr Fahrrad und Ihr Picknick mit!

20km für alle zugänglich, sportliche Kinder ab 8/10 Jahren.

Geschlossene Schuhe, Helmpflicht für Kinder, empfohlen für Erwachsene

Kostenlos

Italiano :

Salite in sella alla vostra bici e staccatevi da tutto!

Una piacevole passeggiata in bicicletta tra il mare, i vigneti e il fiume Hérault. Potrete anche ammirare gli splendidi panorami e la torrefazione dei Cafés Etienne.

Portate la vostra bicicletta e il vostro picnic!

20 km accessibili a tutti, bambini dagli 8/10 anni.

Scarpe chiuse, casco obbligatorio per i bambini, consigliato per gli adulti

Gratuito

Espanol :

Súbase a su bicicleta y ¡escapemos de todo!

Un agradable paseo en bicicleta entre el mar, los viñedos y el río Hérault. También podrá contemplar los bellos panoramas y la planta de tostado de Cafés Etienne.

¡Traiga su bicicleta y su picnic!

20 km accesibles a todos, niños a partir de 8/10 años.

Calzado cerrado, casco obligatorio para los niños, recomendado para los adultos

Gratis

