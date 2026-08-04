Informations pratiques

Hendaye

Bidasoa Folk 2026 Kopsei Star Orchestra

En itinérance Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les villes d’Irun, Hondarribia et Hendaye, sous l’égide du Consorcio transfrontalier Bidasoa-Txingudi, organisent la 24ème édition de Bidasoa Folk.

3 concerts seront organisés avec des groupes qui font référence dans le domaine du Folk et de la musique contemporaine.

Kospeistar Orkestra s’est formé en 2024 à Anglet au Pays Basque. Les membres du groupe se sont réunis autour de cette même passion des musiques des Balkans dans un objectif de créer une fanfare professionnelle dans ce style si singulier.

Cette joyeuse bande d’êtres humains travaille dur le répertoire d’artistes importants et légendaires comme Demiran Cherimovitch, Ferus Mustafov, Goran Brejovic, Fanfara Complexa, Balkan Beat Box etc… dans le but de présenter à son public cette musique si riche qu’elle aime tant. .

En itinérance Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Bidasoa Folk 2026 Kopsei Star Orchestra

L’événement Bidasoa Folk 2026 Kopsei Star Orchestra Hendaye a été mis à jour le 2026-07-30 par Hendaye Tourisme & Commerce