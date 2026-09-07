Informations pratiques

« Bien Chère Fourmi » par la Traversée du Chaos Mercredi 21 octobre, 15h00 Salle des Fêtes de Montigny-le-Roi Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la programmation culturelle, la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Département, en partenariat avec la bibliothèque de Val-de-Meuse vous présente ce spectacle fait d’ombres et de lumière.

Adapté du livre « Lettres de l’écureuil à la fourmi ». Une suite de lettres que les animaux s’envoient et les états d’émotions ressenties à l’expédition ou à la réception d’un courrier. S’exprimer, échanger, c’est questionner le rapport à l’autre mais aussi à soi-même. Et si ce simple trait sur le papier avait un sens et pouvait porter l’émotion, la poésie et une part de notre être.

Spectacle organisé dans le cadre d’un partenariat entre la médiathèque de Val-de-Meuse, la Médiathèque départementale de Haute-Marne – service du Département. Il s’inscrit dans le dispositif Premières Pages, soutenu par le ministère de la Culture et la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est.

Pour les 3-6 ans – 45 min

Renseignements au 03 25 90 47 87 – mediatheque@communevaldemeuse.fr

Salle des Fêtes de Montigny-le-Roi 35 avenue de la haute-Meuse, 52140 Montigny le Roi Montigny le Roi 52140 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 90 47 87 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@communevaldemeuse.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque@communevaldemeuse.fr »}]

Théâtre d’ombres pour enfants Correspondance Théâtre d’ombres

@La Traversée du Chaos