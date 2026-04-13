Bien choisir son statut juridique, EN LIGNE, Paris

Bien choisir son statut juridique Mercredi 15 avril, 10h00 EN LIGNE Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

« Vous vous interrogez sur la création d’entreprise, et ne connaissez pas les différentes formes juridiques ?

Cet atelier animé par le Barreau de Paris vous accompagnera pour trouver des réponses aux premières questions que se pose un entrepreneur lors de la création de sa structure. »

EN LIGNE 30 Avenue Corentin Cariou Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/LeCm8N8GhDVkHsdQ9 »}] https://teams.microsoft.com/meet/39074176745274?p=MCPMXH769bcZhVxFIs

Avec les avocats du Barreau de Paris droit statut