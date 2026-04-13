Bien choisir son statut juridique, EN LIGNE, Paris
Bien choisir son statut juridique, EN LIGNE, Paris mercredi 15 avril 2026.
Bien choisir son statut juridique Mercredi 15 avril, 10h00 EN LIGNE Paris
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
« Vous vous interrogez sur la création d’entreprise, et ne connaissez pas les différentes formes juridiques ?
Cet atelier animé par le Barreau de Paris vous accompagnera pour trouver des réponses aux premières questions que se pose un entrepreneur lors de la création de sa structure. »
EN LIGNE 30 Avenue Corentin Cariou Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/LeCm8N8GhDVkHsdQ9 »}] https://teams.microsoft.com/meet/39074176745274?p=MCPMXH769bcZhVxFIs
Avec les avocats du Barreau de Paris droit statut
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