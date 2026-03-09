Bien dans sa tête, bien ensemble Argentan

Bien dans sa tête, bien ensemble

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Après-midi bien -être

Ensemble, luttons contre les préjugés et faisons de la santé mentale une force positive du quotidien!

Avec des ateliers, jeux et échanges pour apprendre à mieux se connaître, à relacher la pression et à parler sans tabou. .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50

