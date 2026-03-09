Bien dans sa tête, bien ensemble Argentan
Bien dans sa tête, bien ensemble Argentan mercredi 8 avril 2026.
Bien dans sa tête, bien ensemble
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 18:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Après-midi bien -être
Ensemble, luttons contre les préjugés et faisons de la santé mentale une force positive du quotidien!
Avec des ateliers, jeux et échanges pour apprendre à mieux se connaître, à relacher la pression et à parler sans tabou. .
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bien dans sa tête, bien ensemble
L’événement Bien dans sa tête, bien ensemble Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom