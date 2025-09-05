Bien dans sa tête Centre social Jaligny-sur-Besbre
Bien dans sa tête Centre social Jaligny-sur-Besbre vendredi 5 septembre 2025.
Bien dans sa tête
Centre social 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 10:00:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05 2025-10-03 2025-11-07 2025-12-05
Séances thématiques collectives (happy visio, happy relax, yoga du rire, art thérapie, musico thérapie…)
Centre social 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
English :
Group theme sessions (happy visio, happy relax, laughter yoga, art therapy, music therapy…)
German :
Thematische Gruppensitzungen (happy visio, happy relax, Lachyoga, Kunsttherapie, Musiktherapie…)
Italiano :
Sessioni di gruppo a tema (happy visio, happy relax, yoga della risata, arteterapia, musicoterapia, ecc.)
Espanol :
Sesiones temáticas en grupo (happy visio, happy relax, yoga de la risa, arteterapia, musicoterapia, etc.)
