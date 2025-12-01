Bien dans ses baskets, bien dans sa tête

Rond-point de la Fontaine à l’Ermite L’Orbrie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Viens avec un problème, repars avec des solutions. Tel est l’esprit de nos programmes Bien dans ses Baskets, Bien dans sa Tête .

La marche du défi est une balade guidée où l’on sort en douceur de sa zone de confort grâce à de petits défis simples et accessibles. Ce moment permet de gagner en confiance, d’oser l’inconnu et de transformer ses blocages en opportunités. L’objectif n’est pas la performance, mais le bien-être et l’évolution personnelle. On repart apaisé, avec un outil concret pour mieux avancer dans sa vie.

—–

Marcher vers son Ikigai

Date Le dimanche 21 décembre 2025.

Lieu et heure de départ Rond-point (parking) de la Fontaine à l’Ermite, par l’allée de la Balingue à L’Orbrie à 9:00

Lieu et heure d’arrivée Rond-point (parking) de la Fontaine à l’Ermite, par l’allée de la Balingue à L’Orbrie vers 12:00

Durée 2 heures

Public Adultes

Tarifs Gratuit

Référence de l’animation sur le site BBBT-211225 .

Rond-point de la Fontaine à l’Ermite L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 70 11 28

English :

Come with a problem, leave with solutions. This is the spirit of our Bien dans ses Baskets, Bien dans sa Tête programs.

L’événement Bien dans ses baskets, bien dans sa tête L’Orbrie a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin