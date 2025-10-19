Bien débuter en VTTAE au Somport Urdos

Bien débuter en VTTAE au Somport Urdos dimanche 19 octobre 2025.

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Idéal pour une première découverte du VTT à assistance électrique (VTTAE), ce parcours au cœur du Parc National des Pyrénées vous enchantera ! Avant de partir, le moniteur expert en VTT et connaisseur du territoire, vous fournira toutes les informations nécessaires sur le parcours. Les VTT à assistance électrique permettent de parcourir de longues distances sans trop de fatigue, rendant cette sortie accessible à un large public. Notre moniteur, fin connaisseuse des lieux, vous guidera pour vous faire découvrir les grands espaces et les points de vue imprenables sur les sommets.

Infos pratiques ½ journée, niveau facile, matériel fourni (VTT à assistance électrique, casque), prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau, éventuellement gants et lunettes. Sortie assurée à partir de 2 inscrits. Savoir faire du vélo. Avoir une bonne condition physique. Taille requise 135 cm. .

