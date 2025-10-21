Bien débuter en VTTAE au Somport Urdos

Bien débuter en VTTAE au Somport Urdos mardi 21 octobre 2025.

N134 Urdos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21

2025-10-21

Idéal pour une première découverte du VTT à assistance électrique (VTTAE), ce parcours au cœur du Parc National des Pyrénées vous enchantera ! Avant de partir, le moniteur expert en VTT et connaisseur du territoire, vous fournira toutes les informations nécessaires sur le parcours. Les VTT à assistance électrique permettent de parcourir de longues distances sans trop de fatigue, rendant cette sortie accessible à un large public. Notre moniteur, fin connaisseuse des lieux, vous guidera pour vous faire découvrir les grands espaces et les points de vue imprenables sur les sommets.
Infos pratiques ½ journée, niveau facile, matériel fourni (VTT à assistance électrique, casque), prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau, éventuellement gants et lunettes. Sortie assurée à partir de 2 inscrits. Savoir faire du vélo. Avoir une bonne condition physique. Taille requise 135 cm.   .

N134 Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 

