Bien débuter en VTTAE au Somport

N134 Urdos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Idéal pour une première découverte du VTT à assistance électrique (VTTAE), ce parcours au Somport en vallée d’Aspe vous enchantera ! Avant de partir, le moniteur vous fournira toutes les informations nécessaires sur le parcours. Les VTTAE permettent de parcourir de longues distances sans trop de fatigue, rendant cette sortie accessible à un large public. Le moniteur vous guidera pour vous faire découvrir les grands espaces et les points de vue imprenables sur les sommets.

Infos pratiques taille requise 135cm, niveau facile, avoir une bonne condition physique, matériel fourni VTTAE et casque, prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau et éventuellement gants et lunettes. Départ maintenu à partir de 2 inscrits. .

N134 Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57

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English : Bien débuter en VTTAE au Somport

L’événement Bien débuter en VTTAE au Somport Urdos a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn