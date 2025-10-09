BIEN DEMARRER MA CREATION D’ENTREPRISE: Informations et Accompagnement Clés ! Agence MONDEVILLE Mondeville

BIEN DEMARRER MA CREATION D’ENTREPRISE: Informations et Accompagnement Clés ! Jeudi 9 octobre, 09h30 Agence MONDEVILLE Calvados

Vous rêvez de créer votre entreprise mais ne savez pas par où commencer ? Cette réunion d’information est faite pour vous ! C’est l’occasion idéale pour obtenir toutes les informations nécessaires et bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Objectif : Sécuriser votre projet et vous accompagner dans chaque étape de la création de votre entreprise. Découvrez l’offre de service France Travail pour les créateurs et repreneurs d’entreprise. Informez-vous sur le dispositif de la Région « Ici Je Mon

Agence MONDEVILLE 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandy

Vous rêvez de créer votre entreprise mais ne savez pas par où commencer ? Cette réunion d’information est faite pour vous ! 1 jeune 1 solution Création d’entreprise