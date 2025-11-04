BIEN DEMARRER MA CREATION D’ENTREPRISE: Informations et Accompagnement Clés ! Agence MONDEVILLE Mondeville

BIEN DEMARRER MA CREATION D’ENTREPRISE: Informations et Accompagnement Clés ! Agence MONDEVILLE Mondeville mardi 4 novembre 2025.

BIEN DEMARRER MA CREATION D’ENTREPRISE: Informations et Accompagnement Clés ! Mardi 4 novembre, 13h00 Agence MONDEVILLE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Fin : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Vous rêvez de créer votre entreprise mais ne savez pas par où commencer ? Cette réunion d’information est faite pour vous ! C’est l’occasion idéale pour obtenir toutes les informations nécessaires et bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Objectif : Sécuriser votre projet et vous accompagner dans chaque étape de la création de votre entreprise. Découvrez l’offre de service France Travail pour les créateurs et repreneurs d’entreprise. Informez-vous sur le dispositif de la Région « Ici Je Mon

Agence MONDEVILLE 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/478659 »}]

Vous rêvez de créer votre entreprise mais ne savez pas par où commencer ? Cette réunion d’information est faite pour vous ! 1 jeune 1 solution Création d’entreprise