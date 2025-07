Bien-être à la ferme Seraincourt

Bien-être à la ferme Seraincourt samedi 12 juillet 2025.

Bien-être à la ferme

Le Rucher du Marcassin Seraincourt Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Relaxation sonore aux bols chantants et aux chants d’oiseaux du jardin suivie d’une visite du jardin médicinal avec dégustation de tisane bio, chaude ou froide et sirops de plantes

Le Rucher du Marcassin Seraincourt 08220 Ardennes Grand Est lerucherdumarcassin@hotmail.fr

English :

Sound relaxation with singing bowls and garden birdsong, followed by a visit to the medicinal garden and tasting of organic herbal teas, hot or cold, and herbal syrups

German :

Klangentspannung mit Klangschalen und Vogelgesang aus dem Garten, gefolgt von einem Besuch des Heilpflanzengartens mit Verkostung von heißem oder kaltem Bio-Kräutertee und Kräutersirupen

Italiano :

Rilassamento al suono delle ciotole e del canto degli uccelli nel giardino, seguito da una visita al giardino officinale e da una degustazione di tisane biologiche, calde o fredde, e di sciroppi alle erbe

Espanol :

Relajación al son de los cuencos tibetanos y el canto de los pájaros en el jardín, seguida de una visita al jardín medicinal y una degustación de tisanas ecológicas, frías o calientes, y jarabes de hierbas

L’événement Bien-être à la ferme Seraincourt a été mis à jour le 2025-07-08 par Ardennes Tourisme