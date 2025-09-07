Bien-être Aromathérapie Quai de la Réunion Le Havre

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-07 10:15:00

2025-09-07

Votre séance d’aromathérapie aux Bains des Docks comprend

– 45 minutes encadrées par notre animatrice, avec 3 passages dans le sauna parfumés aux huiles essentielles ;

– Une friction à la glace pilée, pour un contraste vivifiant et une fraîcheur instantanée ;

– Un gommage revitalisant, qui laisse la peau douce et purifiée ;

– Une dégustation de thé chaud, pour prolonger la détente en douceur.

– À la fin de cette séance, profitez de notre espace bien-être sans limite de temps avec accès à

– Saunas

– Hammams

– Bains chauds et froids

– Bassin de remise en forme

– Jacuzzis

– Bains romains

– Parcours sensoriel

– Douches à affusion

Réservations à l’accueil des Bains Des Docks, nombre de places limité .

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com

