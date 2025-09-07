Bien-être Aromathérapie Quai de la Réunion Le Havre
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-09-07 10:15:00
Votre séance d’aromathérapie aux Bains des Docks comprend
– 45 minutes encadrées par notre animatrice, avec 3 passages dans le sauna parfumés aux huiles essentielles ;
– Une friction à la glace pilée, pour un contraste vivifiant et une fraîcheur instantanée ;
– Un gommage revitalisant, qui laisse la peau douce et purifiée ;
– Une dégustation de thé chaud, pour prolonger la détente en douceur.
– À la fin de cette séance, profitez de notre espace bien-être sans limite de temps avec accès à
– Saunas
– Hammams
– Bains chauds et froids
– Bassin de remise en forme
– Jacuzzis
– Bains romains
– Parcours sensoriel
– Douches à affusion
Réservations à l’accueil des Bains Des Docks, nombre de places limité .
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com
