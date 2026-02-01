Bien-être atelier Nougatine Quai de la Réunion Le Havre
Bien-être atelier Nougatine
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-25 11:15:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Entrez dans le monde fantastique de la peau !
Un atelier animé par une esthéticienne de notre Institut où les enfants alternent connaissance et activités ludiques en 3 parties
– Qu’est-ce que la peau ? Son rôle, ses propriétés, sa composition
– Comment en prendre soin ? Deux gestes à adopter se nettoyer et s’hydrater
– Maintenant, amusons-nous ! Une partie jeux basée sur des expériences sensorielles (toucher et olfaction) pour que prendre soin de la peau rime avec plaisir.
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Groupe de 6 à 10 enfants
Durée 30 min
Réservation obligatoire à l’accueil de l’Institut des Bains des Docks .
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com
