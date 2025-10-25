Bien être au féminin Salle des Préfabriqués Riscle

Bien être au féminin Salle des Préfabriqués Riscle samedi 25 octobre 2025.

Bien être au féminin

Salle des Préfabriqués RISCLE Riscle Gers

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-25

Une journée pour soi dans la bienveillance et la convivialité.

Au programme 3 ateliers individuels le matin et 1 séance de snoezelen en collectif. Auberge espagnole le midi. 2 ateliers individuels l’après-midi et 1 cercle de parole en collectif.

Entre chaque soin, un temps pour soi ou un atelier libre d’art thérapie.

Limité à 10 personnes.

Participation 50€, gratuit pour les femmes touchées par le cancer du sein .

Salle des Préfabriqués RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16

English :

A day for yourself in a friendly, caring atmosphere.

Program: 3 individual workshops in the morning and 1 group snoezelen session. Spanish lunch. 2 individual afternoon workshops and 1 group discussion circle.

Between each treatment, time for yourself or a free art therapy workshop.

German :

Ein Tag für sich selbst in Wohlwollen und Geselligkeit.

Auf dem Programm: 3 individuelle Workshops am Morgen und 1 Snoezelen-Sitzung in der Gruppe. Auberge espagnole am Mittag. 2 individuelle Workshops am Nachmittag und 1 Gesprächskreis in der Gruppe.

Zwischen jeder Behandlung Zeit für sich selbst oder ein freier Workshop zur Kunsttherapie.

Italiano :

Una giornata dedicata a se stessi in un’atmosfera amichevole e attenta.

In programma: 3 workshop individuali al mattino e 1 sessione di gruppo di snoezelen. Pranzo spagnolo. 2 laboratori individuali nel pomeriggio e 1 circolo di discussione di gruppo.

Tra un trattamento e l’altro, tempo per sé o per un laboratorio di arteterapia gratuito.

Espanol :

Un día para ti mismo en un ambiente agradable y acogedor.

En el programa: 3 talleres individuales por la mañana y 1 sesión de snoezelen en grupo. Almuerzo español. 2 talleres individuales por la tarde y 1 círculo de discusión en grupo.

Entre cada tratamiento, tiempo para ti mismo o un taller gratuito de arteterapia.

