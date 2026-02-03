Bien-être au féminin Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Bien-être au féminin Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 14 mars 2026.
Bien-être au féminin
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Femmes, prenez soin de vous!
Hélène, passionnée de ses 2 métiers Coach sportif et consultante bien-être santé partagera avec vous ses conseils pour optimiser votre bien-être! .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bien-être au féminin
L’événement Bien-être au féminin Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération