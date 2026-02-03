Bien-être au féminin Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Bien-être au féminin

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14

Femmes, prenez soin de vous!

Hélène, passionnée de ses 2 métiers Coach sportif et consultante bien-être santé partagera avec vous ses conseils pour optimiser votre bien-être! .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

