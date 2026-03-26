Bien être au musée: Yoga Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou

Bien être au musée: Yoga

Musée Sérusier 1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-06-13

Dans le cadre du cycle de bien-être, le Musée Sérusier propose une séance de Yoga animée par Julie Collobert de l’association Yoga et relaxation.

Ce cours vous offrira une opportunité spéciale de vous détendre et de vous ressourcer autour des magnifiques œuvres du musée. À l’issue de la séance, vous pourrez profiter d’une visite libre du musée à partir de 14h.

NB. Pour garantir la conservation des oeuvres, les salles sont climatisées. Pensez à prendre un petit plaid.

5 places disponibles

samedi 11 avril 2026

samedi 13 juin 2026

A 11h00

SUR RESERVATION EN LIGNE: www.museeserusier.bzh .

Musée Sérusier 1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35

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English : Bien être au musée: Yoga

L’événement Bien être au musée: Yoga Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-26 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou