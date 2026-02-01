BIEN ÊTRE AU MUSÉE YOG’ART Perpignan
BIEN ÊTRE AU MUSÉE YOG’ART
21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-16 12:00:00
fin : 2026-02-16 13:30:00
2026-02-16
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, pendant votre pause déjeuner, Eugénie Barthès vous guide dans une pratique intuitive du yoga, au milieu de l’exposition permanente.
21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, during your lunch break, Eugénie Barthès guides you through an intuitive yoga practice, in the middle of the permanent exhibition.
