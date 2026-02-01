BIEN ÊTRE AU MUSÉE YOG’ART Perpignan

BIEN ÊTRE AU MUSÉE YOG’ART

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 12:00:00

fin : 2026-02-16 13:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, pendant votre pause déjeuner, Eugénie Barthès vous guide dans une pratique intuitive du yoga, au milieu de l’exposition permanente.

English :

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, during your lunch break, Eugénie Barthès guides you through an intuitive yoga practice, in the middle of the permanent exhibition.

