Bien-être autour des oeuvres du musée du Chablais Musée du Chablais Thonon-les-Bains

Bien-être autour des oeuvres du musée du Chablais Dimanche 21 septembre, 09h30, 15h00 Musée du Chablais Haute-Savoie

Début : 2025-09-21T09:30:00+ – 2025-09-21T12:30:00+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T17:+

Le futur musée a besoin de vous !

Dans le cadre de la démarche participative et de l’axe bien-être du futur musée, venez tester les expériences contemplatives et méditatives de la future exposition « Paysages et contemplation ». Un temps d’échange suivra les expérimentations.

Musée du Chablais 2 Rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450706949 https://www.thononlesbains.com/patrimoine-culturel/musee-du-chablais-thonon-les-bains [{« type »: « phone », « value »: « 0450715555 »}] Fonds d’estampes lémaniques. Fonds de paysages peints du Chablais. Fonds archéologique Thonon gallo-romain. Fonds Généraux du Ier Empire. Fonds Maurice Denis et Thonon. Fonds d’atelier de Marguerite Peltzer (sculptrice). Fonds d’atelier d’Enrico Vegetti (peintre et graveur).

