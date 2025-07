[Bien-être] Bains sonores en forêt Route Duquesne Arques-la-Bataille

[Bien-être] Bains sonores en forêt Route Duquesne Arques-la-Bataille mardi 22 juillet 2025.

[Bien-être] Bains sonores en forêt

Route Duquesne Forêt d’Arques Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 09:30:00

fin : 2025-08-07 11:00:00

Date(s) :

2025-07-22 2025-08-07 2025-08-18

Sous la voûte des arbres, les sons des bols tibétains, des carillons et du tambour se mêlent au bruissement des feuilles, au chant des oiseaux, au murmure du vent et au silence vivant de la forêt. Chaque note entre en résonance avec ce qui l’entoure, créant une symphonie naturelle où tout semble communiquer.

Confortablement installé·e au sol, adossé·e contre un arbre, vous vous laissez voyager dans ce paysage sonore. Le corps se relâche, le mental s’apaise, le temps ralentit. Ce moment est une véritable expérience sensorielle où les sons et la nature s’harmonisent pour vous guider vers une détente profonde, un instant suspendu en parfait accord avec le vivant.

Pour profiter de votre séance de relaxation dans des conditions optimales, je vous conseille d’apporter :

• un tapis de sol

• un plaid s’il fait frais

• une tenue confortable

Places limitées

⛈️ Séances susceptibles d’être annulées en cas de météo défavorable (un SMS et un mail sont envoyés aux personnes inscrites le cas échéant).

Pour plus d’infos ou pour organiser une séance privée contact@atelier-chrysalide.fr

Route Duquesne Forêt d’Arques Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie contact@atelier-chrysalide.fr

English : [Bien-être] Bains sonores en forêt

? Beneath the canopy of trees, the sounds of Tibetan bowls, chimes and drums mingle with the rustle of leaves, birdsong, the whisper of the wind and the living silence of the forest. Each note resonates with its surroundings, creating a natural symphony where everything seems to communicate.

? Comfortably seated on the ground, leaning against a tree, you let yourself travel through this soundscape. The body relaxes, the mind calms and time slows down. This moment is a truly sensory experience, where sound and nature harmonize to guide you towards deep relaxation, a suspended moment in perfect harmony with life.

? To make the most of your relaxation session, I recommend you bring ..:

? a floor mat

? a plaid if it’s chilly

? comfortable clothing

Limited seating

?? Sessions may be cancelled in the event of inclement weather (a text message and e-mail will be sent to registrants in such cases).

? For further information or to arrange a private session: contact@atelier-chrysalide.fr

German :

? Unter dem Blätterdach der Bäume vermischen sich die Klänge von tibetischen Klangschalen, Windspielen und Trommeln mit dem Rascheln der Blätter, dem Gesang der Vögel, dem Flüstern des Windes und der lebendigen Stille des Waldes. Jeder Ton geht in Resonanz mit dem, was ihn umgibt, und schafft so eine natürliche Symphonie, in der alles miteinander zu kommunizieren scheint.

? Bequem auf dem Boden liegend oder an einen Baum gelehnt, lassen Sie sich auf eine Reise durch diese Klanglandschaft ein. Der Körper entspannt sich, der Geist beruhigt sich, die Zeit verlangsamt sich. Dieser Moment ist eine echte Sinneserfahrung, in der die Klänge und die Natur miteinander harmonieren, um Sie in eine tiefe Entspannung zu führen, einen schwebenden Moment in perfektem Einklang mit dem Leben.

? Um Ihre Entspannungssitzung unter optimalen Bedingungen genießen zu können, sollten Sie Folgendes mitbringen:

? eine Matte auf dem Boden

? eine Decke, falls es kühl ist

? bequeme Kleidung

Begrenzte Anzahl an Plätzen

?? Sitzungen können bei schlechtem Wetter abgesagt werden (in diesem Fall wird eine SMS und eine E-Mail an die angemeldeten Personen gesendet).

? Für weitere Informationen oder um eine private Sitzung zu organisieren: contact@atelier-chrysalide.fr

Italiano :

? Sotto la chioma degli alberi, i suoni delle ciotole tibetane, dei carillon e dei tamburi si mescolano al fruscio delle foglie, al canto degli uccelli, al sussurro del vento e al silenzio vivo della foresta. Ogni nota risuona con l’ambiente circostante, creando una sinfonia naturale in cui tutto sembra comunicare.

? Comodamente seduti a terra, appoggiati a un albero, ci si lascia trasportare in questo paesaggio sonoro. Il corpo si rilassa, la mente si calma e il tempo rallenta. Questo momento è una vera e propria esperienza sensoriale, in cui il suono e la natura si armonizzano per guidarvi verso un rilassamento profondo, un momento sospeso in perfetta armonia con la vita.

? Per trarre il massimo dalla vostra sessione di rilassamento, vi consiglio di portare con voi :

un tappetino

una coperta se fa fresco

abiti comodi

Posti limitati

?? Le sessioni possono essere cancellate in caso di maltempo (in questo caso verrà inviato un messaggio di testo e un’e-mail ai partecipanti).

? Per maggiori informazioni o per organizzare una sessione privata: contact@atelier-chrysalide.fr

Espanol :

? Bajo las copas de los árboles, los sonidos de los cuencos tibetanos, las campanillas y los tambores se mezclan con el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, el susurro del viento y el silencio vivo del bosque. Cada nota resuena con su entorno, creando una sinfonía natural en la que todo parece comunicarse.

? Cómodamente sentado en el suelo, apoyado contra un árbol, te dejas llevar por este paisaje sonoro. El cuerpo se relaja, la mente se calma y el tiempo se ralentiza. Este momento es una verdadera experiencia sensorial, donde el sonido y la naturaleza armonizan para guiarle hacia una relajación profunda, un momento suspendido en perfecta armonía con la vida.

? Para aprovechar al máximo su sesión de relajación, le recomiendo que traiga :

? una esterilla

? una manta si hace fresco

ropa cómoda

Plazas limitadas

?? Las sesiones pueden cancelarse en caso de inclemencias meteorológicas (en este caso, se enviará un mensaje de texto y un correo electrónico a los inscritos).

? Para más información o para concertar una sesión privada: contact@atelier-chrysalide.fr

