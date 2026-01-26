Bien-être et relaxation pour adultes avec le Bus des familles salle des associations Bagnoles de l’Orne Normandie

Bien-être et relaxation pour adultes avec le Bus des familles

salle des associations la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17 22:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce mardi 17 février soir Sandrine vous propose détente, respiration, auto-massage pour vous offrir une bulle bien-être afin de couper avec le stress du quotidien !

Pour adultes.

Attention atelier sur réservation au 07 89 24 32 15 .

salle des associations la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bien-être et relaxation pour adultes avec le Bus des familles

L’événement Bien-être et relaxation pour adultes avec le Bus des familles Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne