Bien-être et relaxation pour adultes avec le Bus des familles salle des associations Bagnoles de l’Orne Normandie

Début : 2026-02-17 20:00:00
fin : 2026-02-17 22:00:00
2026-02-17
Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.
Ce mardi 17 février soir Sandrine vous propose détente, respiration, auto-massage pour vous offrir une bulle bien-être afin de couper avec le stress du quotidien !
Pour adultes.
Attention atelier sur réservation au 07 89 24 32 15 .
salle des associations la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr
English : Bien-être et relaxation pour adultes avec le Bus des familles
