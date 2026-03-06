Bien-être Massage Salon des P’tea Chats Le Havre
Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-06 14:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Rendez-vous le 6 mars au Salon des P’tea Chats pour un moment tout en douceur.
Lydie vous propose un temps de massage vendredi 6 mars dès 14h, dans l’atmosphère chaleureuse et apaisante du salon. Une parenthèse bien-être pour relâcher les tensions, se recentrer et prendre soin de soi.
Inscription sur la page Facebook @apaiseamassage .
Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 60 22 96 lesalondespteachats@gmail.com
