Bien-être Massage Salon des P’tea Chats Le Havre

Bien-être Massage

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Rendez-vous le 6 mars au Salon des P’tea Chats pour un moment tout en douceur.

Lydie vous propose un temps de massage vendredi 6 mars dès 14h, dans l’atmosphère chaleureuse et apaisante du salon. Une parenthèse bien-être pour relâcher les tensions, se recentrer et prendre soin de soi.

Inscription sur la page Facebook @apaiseamassage .

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 60 22 96 lesalondespteachats@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bien-être Massage

L’événement Bien-être Massage Le Havre a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie