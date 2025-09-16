[Bien-être] Yoga plage Varengeville-sur-Mer
Espace Porto Riche Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Pendant près d’une heure, lâchez prise dans la bonne humeur et en toute confiance lors d’une séance de yoga, le matin, suivi d’un petit-déjeuner ; au coucher du soleil, suivi d’un verre.
Au programme exercices en musique et jeux de rire, exercices d’ancrage, évacuation des émotions négatives, détente du corps, propagation du rire, méditation et relaxation. .
Espace Porto Riche Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie yoga.padma@outlook.com
