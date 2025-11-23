Bien Fée Père Noël ! Théo-Théâtre Paris

Quand une fée maladroite décide d’aider le Père noël, on peut se douter qu’il y aura des étincelles. Après avoir réussi grâce aux enfants à retrouver son pays, Brenna fait la plus grosse des boulettes… et en perd la tête.

Nom d’une sorcière à l’envers, elle ne se rappelle même plus de ce qu’elle a fait hier ! Espérons qu’avec l’aide des enfants elle parviendra à retrouver la mémoire et le fil de son histoire.

Vous connaissez tous la fée clochette, mais pas Brenna la fée qui cloche, après le succès de « Fée pas ci, Fée pas ça », elle est de retour pour Noël !

Du dimanche 23 novembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-23T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-22T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théo-Théâtre 20 Rue Théodore Deck 75015 Paris

https://www.theotheatre.com/programmation/bien-fee-pere-noel