Bien manger avec un petit budget Jaligny-sur-Besbre
Bien manger avec un petit budget Jaligny-sur-Besbre mardi 7 octobre 2025.
Bien manger avec un petit budget
Jaligny-sur-Besbre Allier
Début : 2025-10-07 18:00:00
fin : 2025-10-07 20:00:00
2025-10-07 2025-11-12
Avec Myriam SABY accompagnante bien-être
Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
English :
With Myriam SABY, well-being coach
German :
Mit Myriam SABY Wellness-Begleiterin
Italiano :
Con Myriam SABY, coach del benessere
Espanol :
Con Myriam SABY, coach de bienestar
